Mit Drohnen: Polizei misst Tempo aus der Luft

Im Schweizer Kanton Sankt Gallen haben sich Drohnen im Einsatz gegen Verkehrssünder bewährt. Sie sollen weiterhin eingesetzt werden, auch im Grenzgebiet zu Vorarlberg.

Blitzen war gestern: Die Polizei im Kanton St. Gallen überwacht den Verkehr mithilfe von Drohnen und plant, diesen Einsatz fortzuführen. Das berichtet am Freitag der „ORF Vorarlberg“. Die Fluggeräte filmen längere Streckenabschnitte, wodurch Geschwindigkeitsübertretungen exakt berechnet und gefährliche Fahrmanöver dokumentiert werden können.

„Section Control“ von oben

Für eine Geschwindigkeitsmessung markiert die Polizei zwei Punkte auf der Straße und bestimmt deren genauen Abstand. Auf den Drohnenaufnahmen wird anschließend gemessen, wie viel Zeit ein Fahrzeug für diese Strecke benötigt. Aus der Kombination von Distanz und Zeit lässt sich die Durchschnittsgeschwindigkeit ermitteln und dem Fahrer oder der Fahrerin zur Last legen. Gleichzeitig dient das Video als Beleg für das allgemeine Fahrverhalten auf diesem Abschnitt

Bisherige Messungen nahe dem Grenzübergang zu Vorarlberg

Der Großteil der bisherigen sechs Drohneneinsätze (nämlich fünf) konzentrierte sich auf die Stossstrasse, die von Altstätten im St. Galler Rheintal nahe dem österreichischen Grenzübergang Mäder hinauf nach Gais im Appenzellerland führt. Eine weitere Kontrolle erfolgte weiter im Landesinneren bei Mühlrüti. Die Bilanz der sechs Aktionen: Zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie fünf Anzeigen wegen unerlaubter technischer Fahrzeugveränderungen. Schwerwiegende Raserdelikte wurden bislang nicht erfasst.