Vollbremsung mit Folgen: 15-Jährige bei Unfall verletzt

In Feldkirch kam es am Freitagabend (16. Oktober 2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Mopedfahrerin verletzt wurde. Die 15-jährige stürzte bei einem plötzlichen Bremsmanöver.

Die verletzte Lenkerin wurde zur weiteren Abklärung ins LKH Feldkirch gebracht.

Die verletzte Lenkerin wurde zur weiteren Abklärung ins LKH Feldkirch gebracht.

Am 16. Oktober 2026 war eine 15-jährige Mopedlenkerin gegen 21.28 Uhr gemeinsam mit Freunden in einer Gruppe im Hirschgraben unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 35 bremste eine vor ihr fahrende Mopedlenkerin im Zuge eines Abbiegemanövers ab.

Plötzlich erschrocken

Die nachfolgende 15-jährige erschrak durch das plötzliche Bremsmanöver und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei rutschte das Hinterrad ihres Mopeds weg. Das Mädchen kam zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die verletzte Lenkerin wurde zur weiteren Abklärung ins LKH Feldkirch gebracht.