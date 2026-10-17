Schwer verletzt: Fußgänger (91) in Nüziders von Linienbus erfasst

Ein 91-jähriger Mann wollte Samstagvormittag, am 17. Oktober, auf der L190 in Nüziders (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) auf Höhe des dortigen Autohauses die Straße überqueren und wurde dabei von einem Bus erfasst.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.49 Uhr ein Fußgänger die L190 an einer Stelle ohne Schutzweg überqueren wollte, dabei aber von einem in Richtung Ludesch fahrenden Linienbus erfasst wurde. Der 91-Jährige krachte gegen die Windschutzscheibe des Busses und wurde anschließend zu Boden geschleudert, berichtet die Polizei nun. Der Fußgänger wurde schwer verletzt, am Bus entstand Sachschaden im Frontbereich. Und die Polizei weiß abschließend noch: „Die Auswertung der Fahrzeugdaten ergab, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h nicht überschritten wurde.“