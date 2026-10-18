Gefährliche Blockade: Unbekannte fällen Zwölf-Meter-Baum auf Fahrbahn

Eine gefährliche Tat rief am Samstagsspätabend die Einsatzkräfte in Dornbirn auf den Plan. Bislang unbekannte Täter fällten vorsätzlich einen riesigen Baum, der mitten auf die Fahrbahn stürzte.

Der Vorfall ereignete sich am 17. Oktober zwischen 22.45 Uhr und 23.13 Uhr auf der Gütlestraße. Im Bereich eines Holzlagerplatzes trennte die unbekannte Täterschaft einen rund zehn bis zwölf Meter hohen Baum mit einer Motorsäge ab. Der Baum stürzte völlig ungesichert über die Fahrbahn und versperrte die Gemeindestraße komplett, teilt die Polizei mit.

Große Gefahr hinter scharfer Kurve

Durch die nächtliche Dunkelheit, das Fehlen einer Straßenbeleuchtung und die nassen Straßenverhältnisse entstand eine erhebliche Bedrohung für Autofahrer. Da der umgestürzte Baum direkt nach einer scharfen Kurve lag, war das Hindernis erst im letzten Moment sichtbar, wird weiter betont.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Die Stadtpolizei Dornbirn sicherte die Gefahrenstelle ab und veranlasste eine beidseitige Sperrung der Straße. Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit acht Kräften an, zersägte den Stamm und räumte die Fahrbahn frei, sodass die Gütlestraße nach dem Einsatz wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Weiterer Vorfall in Dornbirn

Zudem kam es am Samstagabend in Dornbirn zu einem weiteren Vorfall: Ein Baum stürzte am Abend von einem Privatgrundstück im Bereich Wieden auf die Straße. Er beschädigte die Heckscheibe eines Autos sowie einen Stromkasten. Dadurch waren drei Haushalte kurzzeitig ohne Strom. Die Feuerwehr Dornbirn zersägte den Baum und sicherte das Auto mit einer Plastikfolie. Der verbliebene Stamm wurde abgesperrt und wird an den Werktagen vom städtischen Forstbetrieb entfernt. Wegen der Aufräumarbeiten war die Straße Wieden für zwei Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz standen die Stadt- und Bundespolizei, die Feuerwehr Dornbirn mit vier Fahrzeugen sowie die ein Fahrzeug der VKW.