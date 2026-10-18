Frau (32) will online Geld verdienen: Dann beginnt der Albtraum

Was als einfache Möglichkeit begann, im Internet Geld zu verdienen, endete für eine 32-jährige Österreicherin mit einem hohen finanziellen Schaden. Innerhalb weniger Tage überwies sie insgesamt 16 Mal Geld an unbekannte Betrüger.

Eine 32-jährige Österreicherin wurde mit einem vermeintlich lukrativen Online-Angebot getäuscht. Sie überwies insgesamt 16 Mal Geld an unbekannte Betrüger.

Eine 32-jährige Österreicherin wurde mit einem vermeintlich lukrativen Online-Angebot getäuscht. Sie überwies insgesamt 16 Mal Geld an unbekannte Betrüger.

Eine 32-jährige Österreicherin wurde über soziale Netzwerke auf ein vermeintlich lukratives Angebot aufmerksam. Sie sollte verschiedene Aufgaben erledigen und Produkte kaufen, die anschließend vom Verkäufer zurückgekauft werden sollten. Dadurch wurde ihr ein Gewinn in Aussicht gestellt. Doch statt Geld zu verdienen, verlor die Frau einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

16 Überweisungen innerhalb weniger Tage

Für das vermeintliche Geschäftsmodell richtete die 32-Jährige zunächst ein eigenes Konto auf einer Website ein. Anschließend wurde sie wiederholt dazu aufgefordert, Geld zu überweisen. Zwischen dem 14. und 18. Oktober 2026 tätigte die Frau insgesamt 16 Überweisungen. Das Geld floss auf verschiedene Konten im In- und Ausland, darunter österreichische, maltesische und litauische Bankkonten.

Geld kann nicht ausgezahlt werden

Als die Frau auf das Guthaben ihres sogenannten internen Kontos zugreifen wollte, folgte die nächste böse Überraschung: Laut den unbekannten Tätern sei eine Auszahlung nicht möglich. Die Frau blieb somit auf einem finanziellen Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich sitzen. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.