Zwei Jugendliche bei Einbruch erwischt

Im Bezirk Feldkirch wurden in der vergangenen Woche zwei jugendliche Einbrecher von der Polizei gefasst. Sie stahlen eine Kassa von einem Bauernhof, und knackten auch ein Auto.

Weil die Fensterscheiben nicht ganz zu waren, konnten die Täter in ein Auto einbrechen.

Weil die Fensterscheiben nicht ganz zu waren, konnten die Täter in ein Auto einbrechen.

Am letzten Donnerstag gingen die zwei Jugendlichen, 13 und 14 Jahre alt, zu einem Bauernhof in Frastanz. Dort entwendeten sie eine Handkassa, in der sich eine geringe Menge Bargeld befand. Außerdem konnten sie auch in ein Auto einbrechen, weil die Fensterscheiben nicht ganz verschlossen waren, berichtet der ORF.

Autobesitzer verscheuchte Täter

Der Besitzer des Autos konnte die Jugendlichen auf frischer Tat ertappen. Die beiden Verdächtigen ergriffen die Flucht, bei einer anschließenden Fahndung konnten sie jedoch von der Polizei ausgeforscht werden. Der 14-Jährige wurde eine Justizanstalt gebracht.