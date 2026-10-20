100.000 Euro fehlen: Wein-Großhändler in Konkurs geschlittert

Das vom Konkurs betroffene Unternehmen wurde 2013 gegründet und führt einen Großhandel für Wein in Dornbirn (Vorarlberg). Derzeit sind elf Gläubiger betroffen, unklar ist die Zahl der möglicherweise betroffenen Mitarbeiter. Die Schuldnerin beziffert ihre Passiva jedenfalls mit rund 100.000 Euro, heißt es seitens des AKV und des KSV1870. Aktiva bestehen laut Angaben der Schuldnerin vorwiegend aus Kundenanforderungen im ungefähr selben Ausmaß.

Deshalb ist der Wein-Großhändler in Insolvenz geschlittert

Als Grund für die Insolvenz gibt die Schuldnerin vor allem die „schlechte Zahlungsmoral“ der Kunden an. Demnach würden offene Kundenforderungen von etwa 100.000 Euro bestehen, die schließlich dazu geführt haben, dass man den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen musste. Wie es nun mit dem Unternehmen selbst weitergeht, wird der Masseverwalter kurzfristig entscheiden müssen, so der KSV1870. Der AKV meint nur abschließend noch: „Die Schuldnerin kann jederzeit einen Sanierungsplan einbringen.“