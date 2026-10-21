Seniorin in Bregenzer Innenstadt ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

In der Bregenzer Innenstadt hat sich am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz ein Raubüberfall ereignet.

Einer 85-jährigen Frau wurde eine Papiertasche entwendet, in der sich ein wertvoller Gegenstand befand. Die Beute besteht aus einer silbernen Halskette mit einem dunkelroten Granatsteinkreuz.

Ort des Geschehens verlassen

Nach der Tat floh der Unbekannte umgehend vom Ort des Geschehens. „Der männliche Täter flüchtete anschließend. Bei der Person des Täters handelt es sich um einen ca. 20 Jahre alten Mann, welcher ca. 180 cm groß ist und dunkle kurze Haare, sowie einen Bart trägt“, beschreibt die Polizei den mutmaßlichen Tatverdächtigen. Eine sofortige Fahndung erbrachte keine positiven Ergebnisse, heißt es weiter seitens der Behörden.

Zeugenaufruf

Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe: Etwaige Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen können, werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Bregenz unter der Nummer +43 (0) 59133 8120 in Verbindung zu setzen.