Amokdrohung auf TikTok: Minderjährige Person soll ausfindig gemacht worden sein

Nach einer Gewaltandrohung auf TikTok soll es an einer Privatschule im Bezirk Bregenz zu großer Beunruhigung gekommen sein. Ein Schüler oder eine Schülerin soll Medienberichten zufolge eine Amokdrohung angekündigt haben.

Laut Medienberichten soll die Person am Weg in die Schule von der Polizei aufgegriffen worden sein.

Laut Medienberichten soll die Person am Weg in die Schule von der Polizei aufgegriffen worden sein.

Am Montagabend, dem 19. Oktober 2026, soll der Clip hochgeladen worden sein. Nachdem das Video der Polizei gemeldet worden war, soll es den Ermittlern gelungen sein, die vermutlich verantwortliche minderjährige Person ausfindig zu machen. Die Beamtinnen und Beamten fingen sie laut Informationen von „VOL.AT“ am Dienstagmorgen ab, bevor die betroffene Person die Schule erreichen konnte. Ob eine reale Gefahr bestand, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Kein Polizeieinsatz in der Schule

Wie VOL.AT berichtet, informierte die Schule am Dienstag die Eltern und betonte unter Berufung auf das Landeskriminalamt Vorarlberg, dass für Schüler, Lehrkräfte und Personal nie eine reale Gefahr bestand. Dies deckt sich mit Angaben der Polizei, die zu keinem Zeitpunkt an der Schule selbst eingreifen musste. Aus Schutzgründen bezüglich der minderjährigen Person teilte die Landespolizeidirektion lediglich mit, dass eine Amtshandlung nach dem Unterbringungsgesetz stattfand.

Person soll als unauffällig gegolten haben

Die Schulleitung zeigte sich über den Vorfall laut Berichten tief betroffen. Nach ihren Angaben soll die mutmaßlich verantwortliche Person bisher als unauffällig gegolten haben und gut in die Schulgemeinschaft integriert gewesen sein. Obwohl sich die Drohung nicht gezielt gegen die Schule, das Kollegium oder die Mitschülerschaft richtete, misst die Direktion dem Vorfall eine hohe Ernsthaftigkeit bei.

Schülerinnen und Schüler aufgeklärt

Um die Entstehung von Gerüchten frühzeitig zu unterbinden, soll die Schule am Dienstagvormittag in enger Zusammenarbeit mit dem Social-Networking-Team erst die Schülerinnen und Schüler, danach die Lehrkräfte und schließlich die Eltern aufgeklärt haben, heißt es. Um das Geschehene aufzuarbeiten, starte für die betroffene Klasse in Kürze eine Krisenintervention mit professioneller Hilfe von außen; zudem sei eine kontinuierliche Weiterbetreuung gesichert.