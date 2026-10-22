Große Trauer im Wintersport: Ex-FIS-Direktor Christian Knauth ist tot

Der österreichische Skisport trauert um eine prägende Persönlichkeit: Der gebürtige Vorarlberger Christian Knauth ist am vergangenen Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben.

Über viele Jahre hinweg lenkte der Lochauer als Marketing- und Kommunikationsdirektor die geschicke des Internationalen Skiverbands (FIS) und galt dabei als enger Weggefährte des langjährigen FIS-Präsidenten Gian Franco Kasper.

Das war Knauth

Seinen Einstieg in die Wintersport-Welt feierte Knauth bereits im Rahmen der Olympischen Spiele 1976 in Innsbruck. Später entwickelte er sich zu einer der Schlüsselfiguren bei der modernen Ausrichtung des Skisports. Auch in seiner Heimat hinterlässt der Funktionär eine große Lücke. „Über viele Jahre war Christian Knauth mit viel Engagement, Geschick und großer Umsicht federführend an der Weiterentwicklung des Skisports in Vorarlberg beteiligt“, gedenkt Peter Scrivener, Präsident des Vorarlberger Skiverbands dem Lochauer, der am vergangenen Samstag im Alter von 78 Jahren verstorbenen war. „Seine Leidenschaft für den gesamten Skisport war und ist bis in die Gegenwart spürbar. Mit seinem Engagement prägte Christian viele von uns.“ „Er wird uns sehr fehlen!“

Auch international wird getrauert

Auch auf internationaler Ebene ist die Anteilnahme nach dem Ableben des Vorarlbergers groß. „Christian hat viele Jahre seines Lebens der FIS und dem Sport gewidmet, der ihm so sehr am Herzen lag“, sagt FIS-Präsident Alexander Ospelt. „Christian wird uns sehr fehlen.“