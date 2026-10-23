Hiobsbotschaft für beliebtes Steak & Burger-Lokal: Betreiber kämpft um sein Lebenswerk

Ein Jahr nach der Eröffnung steht das Harder Restaurant „Maison Royale“ vor der Reißprobe: Trotz zuletzt wieder steigender Gästezahlen zwingt eine Schuldenlast von rund 300.000 Euro den Betreiber das Sanierungsverfahren.

Über das Vermögen von Rong Chen, Betreiber des Restaurants „Maison Royale“ in Hard (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) wurde am 23. Oktober 2026 auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Das gab der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Freitag bekannt. Von der Insolvenz sind vier Mitarbeiter betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Insolvenzantrag aktuell auf rund 300.000 Euro. Zum Sanierungsverwalter wurde der Harder Rechtsanwalt Mag. Matthias Kucera bestellt.

Zu wenig Gäste nach Eröffnung – Trendwende seit August

Als Ursache für die finanzielle Schieflage gibt der Betreiber den zögerlichen Anlauf nach dem Start des Lokalbetriebs vor rund einem Jahr an. Mangels ausreichender Gästezahlen entsprachen die Einnahmen nicht den Erwartungen. Seit August 2026 zeichne sich jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend bei den Gästezahlen ab.

Betrieb soll weitergeführt werden

Der Fortbestand des Betriebes soll gesichert werden: Der Schuldner bietet den Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme, an. Die Mittel dafür sollen aus den laufenden Einnahmen des sich positiv entwickelnden Geschäftsbetriebs erwirtschaftet werden. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 28. Dezember 2026 über den KSV1870 anmelden.

Über das „Maison Royale“

Das „Maison Royale Burger & Steakhouse“ ist ein im Jahr 2025 eröffnetes Restaurant im Bezirk Bregenz. Es kombiniert Steaks, Burger und Sushi unter einem Dach. Das Restaurant bietet aber eine eine vielseitige Auswahl von argentinischen Steaks (z. B. Rib-Eye oder T-Bone). Es gibt aber auch eine Auswahl an fleischfreien Gerichten. Die Atmosphäre wird von Besuchern meist als gemütlich und modern bewertet.