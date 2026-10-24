Aufwendige Lkw-Bergung auf der Stellenalpe: Fahrer setzte Notruf ab

Großeinsatz auf der Stellenalpe: Nachdem ein Lkw am Freitagmorgen von der Straße abkam und umkippte, verhinderten die Feuerwehr Egg und ein Spezialbergeteam das Schlimmste - der Lenker hatte noch selbst einen Notruf abgesetzt.

Zu einem technischen Einsatz der Stufe T2 wurde die Feuerwehr Egg (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) am Vormittag des gestrigen 23. Oktober 2026 alarmiert. Um 10.04 Uhr ging der Notruf bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ein: Ein Lkw-Lenker war im Bereich der Stellenalpe von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin das schwere Fahrzeug umkippte.

Fahrer konnte Notruf absetzen

Der Fahrer konnte sich trotz der prekären Lage selbstständig bemerkbar machen und per Notruf die Einsatzkräfte verständigen. Neben dem umgestürzten Fahrzeug drohte zudem eine Gefahr für die Umwelt, da Betriebsstoffe aus dem Lkw ins Erdreich zu laufen drohten.

Ausgetretene Flüssigkeiten konnten gebunden werden: Weitere Umweltschäden verhindert

Vor Ort sicherte die Feuerwehr Egg umgehend die Unfallstelle ab und band die ausgetretenen Flüssigkeiten, um weitere Umweltschäden zu verhindern. Für die Bergung des verunglückten Lkw forderte man ein spezialisiertes Bergeunternehmen an. Gemeinsam mit den Fachkräften der Firma Immler unterstützten die Florianijünger die aufwendigen Hebe- und Bergearbeiten.

Schweres Rüstfahrzeug (SFR) ebenfalls im Einsatz

Die Feuerwehr Egg stand mit neun Einsatzkräften und dem Schweren Rüstfahrzeug (SRF) im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren Beamte der Polizei sowie das Team des Bergungsunternehmens Immler. Zur genauen Unfallursache und Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.