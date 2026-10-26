Beim Spielen auf der Wiese: Bub (7) von Pferdeanhänger überrollt

Schwerer Unfall am Montagnachmittag in Vorarlberg: Ein siebenjähriger Bub wurde in Andelsbuch von einem Pferdeanhänger erfasst und anschließend überrollt.

Nach dem Unfall in Andelsbuch wurde der siebenjährige Bub mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 ins LKH Feldkirch geflogen.

Nach dem Unfall in Andelsbuch wurde der siebenjährige Bub mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 ins LKH Feldkirch geflogen.

Am Montag, dem 26. Oktober 2026, ereignete sich gegen 15.30 Uhr in Andelsbuch im Bezirk Bregenz ein Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriger Junge verletzt wurde. Laut Landespolizeidirektion Vorarlberg war ein 72-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw und einem angehängten Pferdeanhänger unterwegs.

Fahrer bewegte sich extra „langsam“

Der Mann fuhr vom Parkplatz einer Festveranstaltung über einen Radweg in Richtung L 200 Bregenzerwaldstraße. Aufgrund der Veranstaltung durfte der Radweg auch von motorisierten Fahrzeugen benutzt werden. Die L 200 war zu diesem Zeitpunkt teilweise vollständig für den Verkehr gesperrt. Im Bereich der Parzelle Itter spielten mehrere Kinder auf einer Wiese neben dem Radweg. Wegen der zahlreichen Menschen fuhr der 72-Jährige laut Polizei äußerst langsam an den Kindern vorbei.

Bub übersah offenbar den Anhänger

Plötzlich machte ein siebenjähriger Bub einen Schritt zurück. Dabei hatte er dem Pferdeanhänger den Rücken zugewandt und bemerkte das Fahrzeuggespann offenbar nicht. Das Kind wurde von einer Strebe des Anhängers erfasst, stürzte zu Boden und wurde anschließend vom Anhänger überrollt.

Rettungshubschrauber brachte Kind ins Krankenhaus

Der Bub erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die alarmierten Einsatzkräfte leisteten umgehend Erste Hilfe. Anschließend wurde der Siebenjährige mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, wo er ambulant behandelt werden sollte. Ein beim 72-jährigen Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.