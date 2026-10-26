„9 Plätze – 9 Schätze“-Sieger: Das ist Österreichs schönster Ort 2026

Nun ist es fix: Am heutigen Nationalfeiertag, 26. Oktober 2026, hatte die Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" ihren Höhepunkt. Gewonnen hat einmal mehr Vorarlberg mit "Tilisuna".

Bereits zum fünften Mal darf sich das Ländle damit über den Sieg bei „9 Plätze – 9 Schätze“ freuen. 2026 ging die Tilisuna ins Rennen um den Sieg und konnte ihre acht Gegner ausstechen. Die Tilisuna ist dabei ein Natur- und Wandergebiet, das so ziemlich alles vereint, was vor allem die Bergregionen Österreichs ausmacht: Das Gebiet selbst ist nämlich in über 2.000 Metern Seehöhe und bietet neben einer gemütlichen Hütte auch ein beeindruckendes Bergpanorama und einen idyllischen Bergsee.

Größtes Höhlensystem Vorarlbergs „in“ der Tilisuna

Außerdem liegt hier auch ein Höhlensystem – das längste und tiefste im Ländle. Dabei blieb das kilometerlange Weißplatten-Höhlensystem lange Zeit unentdeckt. So wurde die „Mäanderhöhle“ 1985 entdeckt, von da an wurde in den Tiefen der Tilisuna geforscht und dementsprechend weitere Schächte und Gänge erschlossen. Das Weißplatten-Höhlensystem ist mit über 4.200 Metern Länge und mehr als 500 Metern Tiefe eben die längste und auch tiefste bekannte Höhle in Vorarlberg.

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„9 Plätze – 9 Schätze“: Riegersburg auf Platz 2

Dieser Diversität, die sich in und bei der Tilisuna „verbirgt“, hat das Wander- und Naturgebiet wohl auch zu verdanken, dass man im Jahr 2026 im ORF zum schönsten Ort Österreichs gekürt worden ist. Die überglückliche Länderpatin ist übrigens Sabine Haag – eine österreichische Kunsthistorikerin. Der Jubel nach dem Sieg war naturgemäß groß. Gewonnen hat man übrigens vor der Riegersburg (Steiermark) und der niederösterreichischen Rax-Seilbahn.

„9 Plätze – 9 Schätze“: Die Sieger der letzten Jahre

Und damit reiht man sich nun in eine Reihe bekannter Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten ein. So hat im Vorjahr etwa die Mariazellerbahn (Niederösterreich) gewonnen, im Jahr davor ging der Sieg ins Gasteinertal an die Gadaunerer Schlucht (Salzburg). 2023 hat die Burg Landskron den Gewinn nach Kärnten gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 23:33 Uhr aktualisiert