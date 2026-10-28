Zaun um Nacktstrand in Bregenz: Keine behördlichen Hürden mehr

Bregenz darf den FKK-Bereich am Mehrerauer Seeufer einzäunen. Auch aus Sicht des Naturschutzes bestehen keine Einwände mehr, da die Bezirkshauptmannschaft Bregenz die entsprechende Verordnung offiziell für unbedenklich erklärte.

Maßgeblich sei das Verhalten der Badegäste, nicht deren Bekleidung, heißt es.

Maßgeblich sei das Verhalten der Badegäste, nicht deren Bekleidung, heißt es.

Am Mehrerauer Seeufer in Bregenz (Vorarlberg) darf gebaut werden: Ein Zaun soll künftig den FKK-Strand abgrenzen. Behördliche Hürden gibt es keine mehr, die Bezirkshauptmannschaft bestätigte laut dem ORF Vorarlberg offiziell, dass das Vorhaben im Einklang mit dem Naturschutz steht. Für das geschützte Natura-2000-Gebiet an der Bregenzerachmündung stellen weder der Zaun noch die Nacktbader eine echte Bedrohung dar, so der offizielle Befund.

Entscheidend ist, wie sich Gäste verhalten

Ein Sachverständiger brachte es in seiner Stellungnahme auf den Punkt: Aus Sicht des Naturschutzes sei es völlig unerheblich, ob die Badegäste Kleidung tragen oder nicht. Entscheidend sei vielmehr, wie sich die Gäste vor Ort verhalten. Aus fachlicher Sicht drohe dem Gebiet kein Schaden: Maßnahmen wie Neupflanzungen und mit Naturseilen verbundene Holzpfosten seien lediglich ein minimaler Eingriff, weshalb der Gutachter erhebliche Beeinträchtigungen ausschließt. Die Behörde folgte dieser Argumentation und gab sowohl die Abgrenzung als auch das FKK-Baden frei. Allerdings ist der Bescheid noch nicht rechtskräftig – Naturschutzorganisationen können noch Beschwerde einlegen.