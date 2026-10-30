Lustig oder strafbar? Polizei warnt vor Halloween-Streichen
In der Halloween-Nacht am Samstag, 31. Oktober 2026, rechnet die Polizei mit Herausforderungen und warnt vor vermeintlich harmlosen Streichen, die in Wahrheit Straftaten sind.
In der Halloween-Nacht am Samstag, dem 31. Oktober 2026, rechnet die Polizei Vorarlberg neben friedlichen Feierlichkeiten auch mit möglichen Herausforderungen. Um für Sicherheit zu sorgen, trifft die Polizei entsprechende Vorkehrungen, verstärkt ihre Präsenz auf den Straßen und wird bei Straftaten einschreiten. Bei Bedarf können zudem spezialisierte Einheiten sowie der Verfassungsschutz eingebunden werden. Im Vorfeld warnt die Polizei ausdrücklich vor vermeintlich harmlosen Streichen, die handfeste strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.
Was ist im Rahmen der Feierlichkeiten erlaubt?
Nicht jeder Brauch ist verboten: Halloween-Verkleidungen und Maskierungen sind im Rahmen von Halloween grundsätzlich erlaubt, sofern dabei die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem appelliert die Polizei an alle Feiernden, Rücksicht auf andere zu nehmen, fremdes Eigentum zu respektieren und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, damit es eine friedliche Halloween-Nacht für alle Beteiligten wird.
Was ist strafbar und wird verfolgt?
Häufig als „Streiche“ abgetane Handlungen überschreiten schnell die Grenze zur Kriminalität. Die Polizei stellt klar, dass folgende Taten mögliche Straftaten darstellen und ausnahmslos verfolgt werden:
- Beschmieren von Hausfassaden
- Beschmieren von Fahrzeugen
- Zerstören von Briefkästen
- Zerstören von Mülltonnen
- Diebstähle
- Drohungen
Eltern und Erziehungsberechtigte werden von der Polizei ausdrücklich dazu aufgerufen, ihre Kinder über die rechtlichen Folgen solcher Taten aufzuklären.
Jugendschutz: Diese Regeln gelten in der Nacht
Zusätzlich erinnert die Polizei an die Bestimmungen des Vorarlberger Kinder- und Jugendgesetzes. Besonders Jugendliche sollten unbedingt einen geeigneten Altersnachweis mitführen:
- Ausgehzeiten unter 14 Jahren: Von 5 Uhr bis 23 Uhr (Ausnahmen sind durch Begleitung einer Aufsichtsperson möglich)
- Ausgehzeiten von 14 bis unter 16 Jahren: Von 5 Uhr bis 1 Uhr (Ausnahmen sind durch Begleitung einer Aufsichtsperson möglich)
- Ausgehzeiten ab 16 Jahren: Keine gesetzlichen Ausgehbeschränkungen
- Alkohol: Für Personen unter 16 Jahren komplett verboten; bis 18 Jahre sind Getränke mit gebranntem Alkohol untersagt
- Tabak und Nikotin: Erwerb, Besitz und Konsum sind unter 18 Jahren verboten