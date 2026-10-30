Lustig oder strafbar? Polizei warnt vor Halloween-Streichen

In der Halloween-Nacht am Samstag, 31. Oktober 2026, rechnet die Polizei mit Herausforderungen und warnt vor vermeintlich harmlosen Streichen, die in Wahrheit Straftaten sind.

Das Beschmieren von Wänden und Autos oder das Zerstören von Mülltonnen wird strafrechtlich verfolgt.

Das Beschmieren von Wänden und Autos oder das Zerstören von Mülltonnen wird strafrechtlich verfolgt.

In der Halloween-Nacht am Samstag, dem 31. Oktober 2026, rechnet die Polizei Vorarlberg neben friedlichen Feierlichkeiten auch mit möglichen Herausforderungen. Um für Sicherheit zu sorgen, trifft die Polizei entsprechende Vorkehrungen, verstärkt ihre Präsenz auf den Straßen und wird bei Straftaten einschreiten. Bei Bedarf können zudem spezialisierte Einheiten sowie der Verfassungsschutz eingebunden werden. Im Vorfeld warnt die Polizei ausdrücklich vor vermeintlich harmlosen Streichen, die handfeste strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Was ist im Rahmen der Feierlichkeiten erlaubt?

Nicht jeder Brauch ist verboten: Halloween-Verkleidungen und Maskierungen sind im Rahmen von Halloween grundsätzlich erlaubt, sofern dabei die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem appelliert die Polizei an alle Feiernden, Rücksicht auf andere zu nehmen, fremdes Eigentum zu respektieren und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, damit es eine friedliche Halloween-Nacht für alle Beteiligten wird.

Was ist strafbar und wird verfolgt?

Häufig als „Streiche“ abgetane Handlungen überschreiten schnell die Grenze zur Kriminalität. Die Polizei stellt klar, dass folgende Taten mögliche Straftaten darstellen und ausnahmslos verfolgt werden:

Beschmieren von Hausfassaden

Beschmieren von Fahrzeugen

Zerstören von Briefkästen

Zerstören von Mülltonnen

Diebstähle

Drohungen

Eltern und Erziehungsberechtigte werden von der Polizei ausdrücklich dazu aufgerufen, ihre Kinder über die rechtlichen Folgen solcher Taten aufzuklären.