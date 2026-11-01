Felssturz auf der L200 in Egg – zwei Autos beschädigt

Am Sonntagvormittag, dem 1. November 2026, kam es gegen 9.42 Uhr im Bereich der Parzelle Melisau in Egg zu einem Felssturz.

Mehrere herabstürzende Felsbrocken landeten direkt auf der L200 Bregenzerwaldstraße und verlegten die Fahrbahn. Ein Auto wurde durch das herabfallende Gestein leicht, ein weiteres Fahrzeug erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Zudem trug eine unterhalb der Brücke verlaufende Schmutzwasserleitung Schäden davon.

Der Verkehr rollt wieder

Die Feuerwehr Egg rückte rasch an und konnte das Gesteinsmaterial zügig von der Straße entfernen. Während der Räumungs- und Sicherungsmaßnahmen musste eine Fahrspur vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Ein Vertreter des Landesstraßenbauamtes sowie eine Landesgeologin begutachteten die Abbruchstelle und den Hang direkt vor Ort. Nach der Freigabe durch die Experten rollt der Verkehr auf der L200 nun wieder ungehindert auf beiden Spuren.