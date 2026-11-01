Dramatische Szenen auf der A14: Ärztin und Medizinstudenten retten bewusstlosen Lenker

Ein 47-jähriger Autofahrer verlor auf der A14 in Vorarlberg vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein. Sein Wagen prallte mehrmals gegen die Betonleitwand. Er musst reanimiert werden.

Der Mann war in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Dornbirn-Nord (Vorarlberg) vermutlich einen medizinischen Notfall erlitt. Er verlor das Bewusstsein, woraufhin sein Auto mehrmals gegen die Betonleitwand prallte. Schließlich kam der Wagen im Bereich der Abfahrtsspur zum Rastplatz zum Stillstand. Mehrere nachfolgende Autofahrer hielten sofort an und befreiten den bewusstlosen Lenker aus seinem Fahrzeug. Sie begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Unter den Ersthelfern waren auch mehrere Medizinstudenten und eine Fachärztin.

Nach rund einer Stunde erfolgreich reanimiert

Die Helfer setzten die Reanimation bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fort. Nach rund einer Stunde gelang es, den 47-Jährigen erfolgreich wiederzubeleben. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus gebracht. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Die rechte Fahrspur der A14 war im Bereich der Unfallstelle zwischen 13.30 und 14.30 Uhr gesperrt. Größere Verkehrsbehinderungen gab es laut Polizei nicht.