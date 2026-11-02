Vor den Augen seiner Frau: Nach Gipfel-Rast stürzt Wanderer (60) in den Tod

Am Samstag, dem 31. Oktober 2026, ist ein Bergsteiger bei einer Bergtour im Bezirk Bregenz ums Leben gekommen. Der 60-jährige Österreicher stürzte beim Abstieg von der Höferspitze rund 200 Meter in die Tiefe.

Der Mann war am 31. Oktober 2026 gemeinsam mit seiner 52-jährigen Ehefrau unterwegs. Die Tour führte das Paar von der Passhöhe über den Höferkamm hinauf zur 2.131 Meter hoch gelegenen Höferspitze (Allgäuer Alpen, Vorarlberg). Nach einer gemeinsamen Rast am Gipfel traten die beiden gegen 13.30 Uhr den Rückweg in Richtung Ausgangspunkt an.

Mann stürzte über steiles, felsiges Terrain in die Tiefe

Auf dem Abstieg kam es zur Tragödie: Der 60-Jährige geriet ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln und stürzte in weiterer Folge über einen felsdurchsetzten Geländegraben ab. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu; jede Hilfe kam für den Wanderer zu spät.

Ehefrau unter Schock

Seine 52-jährige Frau blieb körperlich unverletzt, stand jedoch unter Schock. Sie wurde von der Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers „Christophorus 8“ ausgeflogen und im Tal von Kräften der Bergrettung betreut. Die Bergung des verunglückten Wanderers übernahm der Polizeihubschrauber „Libelle“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 11:16 Uhr aktualisiert