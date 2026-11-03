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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kärntner Polizeistreife bei Nacht
Nach einem gescheiterten Lokaleinbruch in Bregenz leistete ein 13-Jähriger massiven Widerstand gegen die Polizei.
Bregenz
03/11/2026
In der Nacht

Einbruchversuch: 13-Jähriger verletzt zwei Polizisten bei Festnahme

Zwei 13-Jährige scheiterten bei einem Einbruch in ein Lokal. Bei der Festnahme ging der Bursche auf Beamte los. Zwei Polizisten wurden unbestimmten Grades verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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In der Nacht auf Dienstag, den 3. November, versuchten ein 13-jähriger syrischer Staatsangehöriger und eine 13-jährige ukrainische Staatsangehörige in ein Gastronomie-Lokal in Bregenz (Vorarlberg) einzubrechen. Als das Vorhaben misslang, ergriffen beide die Flucht, wurden jedoch kurz darauf im unmittelbaren Nahbereich von einer Polizeistreife gestoppt. Bei der Festnahme leistete der 13-jährige Bursche Widerstand. Dabei attackierte er die Einsatzkräfte mit voller Wucht: „Durch diese Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibedienstete unbestimmten Grades verletzt“, so die Polizei. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

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