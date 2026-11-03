Einbruchversuch: 13-Jähriger verletzt zwei Polizisten bei Festnahme

In der Nacht auf Dienstag, den 3. November, versuchten ein 13-jähriger syrischer Staatsangehöriger und eine 13-jährige ukrainische Staatsangehörige in ein Gastronomie-Lokal in Bregenz (Vorarlberg) einzubrechen. Als das Vorhaben misslang, ergriffen beide die Flucht, wurden jedoch kurz darauf im unmittelbaren Nahbereich von einer Polizeistreife gestoppt. Bei der Festnahme leistete der 13-jährige Bursche Widerstand. Dabei attackierte er die Einsatzkräfte mit voller Wucht: „Durch diese Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibedienstete unbestimmten Grades verletzt“, so die Polizei. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.