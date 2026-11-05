Gefährliche Flucht vor Stadtpolizei Bregenz löst Zeugenaufruf aus

Ein Autofahrer missachtete in Bregenz eine Polizeikontrolle und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Gemeinden bis auf die A14. Dabei gefährdete er eine unbeteiligte Person. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Auf der A14 in Vorarlberg kam es zu einer Verfolgungsjagd.

Auf der A14 in Vorarlberg kam es zu einer Verfolgungsjagd.

In der Nacht auf Donnerstag, 5. November, hielt die Stadtpolizei Bregenz den Lenker eines PKWs an. Dieser jedoch drückte auf’s Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Flucht führt von Bregenz durch die Gemeinden Hard, Lauterach und Wolfurt bis auf die A14. Der Fahrer wurde wenig später von der Polizei in Bregenz gestoppt. Während der Flucht kam es zu mehreren brenzligen Situationen. Eine unbeteiligte Person wurde durch die rasante Fahrweise des Lenkers konkret gefährdet.

Polizei sucht Zeugen

Die Stadtpolizei Bregenz bittet mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, sich zu melden. Hinweise nimmt die Stadtpolizei Bregenz unter +43 5574 410 1231 entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 14:36 Uhr aktualisiert