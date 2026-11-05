Trotz Nadel-Phobie: Muhammet (23) wird zum Lebensretter für US-Amerikaner

Eigentlich meidet Muhammet Spritzen wie die Pest. Doch als der erlösende Anruf kam, stellte der 23-Jährige seine Phobie hintenan - und schenkte einem Unbekannten auf der anderen Seite des Atlantiks eine zweite Chance.

Ein mutiger Schritt, der tausende Kilometer weit Hoffnung schenkt: Als sich Muhammet (23) im Jahr 2022 im Zuge eines Benefizkonzerts in Hard (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) beim Verein Geben für Leben als Stammzellspender typisieren ließ, rechnete er nicht damit, jemals tatsächlich gebraucht zu werden. Anlass für seine Registrierung war damals die Leukämie-Erkrankung der Schwester eines Arbeitskollegen. Doch wenige Zeit später kam die Nachricht, die alles veränderte: Muhammets genetische Merkmale passten für einen schwerkranken Mann im Südosten der USA.

„Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass ich zur Spende eingeladen werde“, erinnert sich Muhammet. „Bei der Nachricht habe ich mich irgendwie speziell gefühlt, weil ich ein Leben retten kann.“ Muhammet, Stammzellenspender aus Vorarlberg

Die größte Hürde: Angst vor Nadeln überwunden

Die Bereitschaft zu helfen war sofort da, doch für den jungen Mann bedeutete das Verfahren eine handfeste persönliche Überwindung. Muhammet leidet unter einer ausgeprägten Spritzenphobie. „Aber wenn am anderen Ende der Nadel ein Leben hängt, drücke ich die Spritze für den Patienten“, stellt der 23-Jährige unmissverständlich klar. „Welcher Mensch könnte Nein sagen, wenn er weiß, dass er durch seine Stammzellen einen anderen Menschen retten kann? Genau das sollte die Motivation sein.“

Vorab umfassende medizinische Untersuchung

Vor dem Eingriff stand eine umfassende medizinische Voruntersuchung im deutschen Ulm auf dem Programm. „Danach hatte ich die Sicherheit, dass ich jemandem helfen kann, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen“, so Muhammet. Um die Stammzellen mobilisieren zu können, setzte er sich vier Tage lang Spritzen zur Anregung der Zellbildung. Begleitende Beschwerden wie Müdigkeit sowie Rücken- und Nackenschmerzen blieben überschaubar und gut erträglich.

Vier bis fünf Stunden, die ein Schicksal wenden

Die eigentliche Entnahme verlief überraschend unaufgeregt. Über ein Verfahren ähnlich einer Dialyse wurden die lebensrettenden Stammzellen aus seinem Blut gefiltert. „Die Spende war ziemlich entspannt, sie dauerte etwa vier bis fünf Stunden, und ich konnte zwischendurch essen und trinken. Man ist dort wirklich sehr gut aufgenommen worden“, schildert Muhammet. Auch der Verein Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich stand ihm während der gesamten Phase zur Seite: „Obwohl ich keinen direkten persönlichen Kontakt vor Ort hatte, habe ich sie sehr nah an mir gefühlt. Bei Fragen konnte ich mich jederzeit melden.“

Ein deutlicher Appell an alle

Mit seiner Spende hat Muhammet einem Mann auf einem anderen Kontinent eine zweite Lebenschance ermöglicht. Für den Verein ist sein Einsatz ein starkes Vorbild – besonders, weil er seine eigene Phobie für einen Fremden hintangestellt hat. Muhammets Fazit ist daher eine klare Botschaft an jeden Einzelnen: „Wenn man die Nachricht bekommt, dass man ein Leben retten kann, sollte man dem nicht den Rücken zukehren. Angst überwinden und Leben retten! Ich könnte nicht mit dem Gedanken klarkommen, ein Leben retten zu können, es aber nicht getan zu haben. Und ihr?“