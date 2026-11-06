Mit KI selbstgebastelt: Mann (27) fälscht „Pickerl“ und wird vor Gericht verurteilt

Weil ihm das Geld für eine ordentliche Fahrzeugüberprüfung fehlte, bastelte sich ein 27-Jähriger sein „Pickerl“ kurzerhand selbst – mithilfe künstlicher Intelligenz. Jetzt wurde er in Vorarlberg verurteilt.

Ein selbst gebasteltes „Pickerl“ mithilfe künstlicher Intelligenz, zwei Ladendiebstähle und ein Angeklagter mit elf Vorstrafen: Am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg wurde am Donnerstag, dem 5. November, ein ungewöhnlicher Fall verhandelt. Ein 27-Jähriger musste sich wegen Urkundenfälschung und Diebstahls verantworten. Am Ende sprach ihn das Gericht schuldig, wie der ORF Vorarlberg berichtet.

Kein Geld für die Überprüfung

Der Mann hatte die Begutachtungsplakette für sein Auto nicht auf regulärem Weg erhalten. Stattdessen erstellte er das „Pickerl“ laut seinem Geständnis mithilfe künstlicher Intelligenz am Computer und klebte es anschließend auf sein Fahrzeug. Vor Gericht erklärte der 27-Jährige, dass ihm damals das Geld gefehlt habe, um sein Auto ordnungsgemäß überprüfen zu lassen. Rückblickend bezeichnete er sein Vorgehen als „blöde Entscheidung“.

Überwachungskamera zeigte Ladendiebstahl

Doch das gefälschte „Pickerl“ war nicht der einzige Grund für den Prozess. Dem Mann wurden auch zwei Ladendiebstähle in einem Supermarkt vorgeworfen. Zunächst bestritt er einen der beiden Diebstähle und behauptete, die Waren bezahlt zu haben. Die Filialleiterin widersprach jedoch vor Gericht. Auf Aufnahmen der Überwachungskamera sei zu sehen gewesen, wie der 27-Jährige Waren im Wert von rund 40 Euro in seinem Rucksack verschwinden ließ. Als die Richterin ihn mit den Aufnahmen konfrontierte, erklärte der Angeklagte, sich nicht mehr daran erinnern zu können.

Richterin gab ihm noch eine Chance

Im Prozess schilderte der Mann außerdem eine schwierige Lebensphase. Er habe sich im Sommer auf Drogenentzug befunden und unter Halluzinationen sowie Wahnvorstellungen gelitten. Erst nach etwa einem Monat habe er sich wieder wie er selbst gefühlt. Trotz seiner elf Vorstrafen entschied sich die Richterin für eine weitere Chance. Der 27-Jährige wurde zu zehn Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Da die Staatsanwältin zunächst keine Erklärung abgab, ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 07:56 Uhr aktualisiert