Tankstellendieb dank TV-Sendung gefasst: Nach über zwei Jahren klickten Handschellen

Zwei Raubüberfälle auf eine Tankstelle in Lustenau beschäftigten die Polizei seit August 2024. Mehr als zwei Jahre später konnte nun ein 43-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Er bestreitet die Vorwürfe.

Nach zwei Raubüberfällen auf eine Tankstelle in Lustenau konnte die Polizei mehr als zwei Jahre später einen Tatverdächtigen festnehmen.

Nach zwei Raubüberfällen auf eine Tankstelle in Lustenau konnte die Polizei mehr als zwei Jahre später einen Tatverdächtigen festnehmen.

Mehr als zwei Jahre lang beschäftigten zwei Raubüberfälle auf eine OMV-Tankstelle in Lustenau (Vorarlberg) die Ermittler. Jetzt gelang dem Landeskriminalamt Vorarlberg ein Fahndungserfolg: Am 3. November 2026 wurde ein 43-jähriger Österreicher festgenommen, der dringend verdächtigt wird, hinter den beiden Taten zu stecken.

Täter war kurz ohne Maske zu sehen

Die beiden Überfälle ereigneten sich am 21. und 22. August 2024. Nach dem bewaffneten Raubüberfall am zweiten Tag veröffentlichte die Polizei einen Videoausschnitt, auf dem der mutmaßliche Täter für kurze Zeit ohne Maskierung zu erkennen war. Die Ermittler hofften, durch die Veröffentlichung Hinweise auf die Identität des Gesuchten zu erhalten.

TV-Sendung brachte neue Hinweise

Auch im Fernsehen wurde nach dem Täter gesucht. Am 19. Februar 2025 war der Fall in der österreichweiten ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ zu sehen. Daraufhin meldeten sich mehrere Personen mit Hinweisen bei der Polizei. Das Landeskriminalamt Vorarlberg ging diesen nach und führte umfangreiche Ermittlungen durch. Ein entscheidender Hinweis brachte die Ermittler schließlich auf die Spur eines 43-jährigen Mannes.

Festnahme nach mehr als zwei Jahren

Am 3. November 2026 konnten Beamte des Landeskriminalamts den Tatverdächtigen in Lustenau festnehmen. Grundlage dafür war eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 43-jährigen österreichischen Staatsbürger, der laut Polizei bereits seit längerer Zeit keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich hat.

Verdächtiger bestreitet Vorwürfe

Der Mann zeigte sich bei den Einvernahmen nicht geständig. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Für den 43-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 09:31 Uhr aktualisiert