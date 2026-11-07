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/ ©pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
140 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
Götzis
07/11/2026
Feuerwehreinsatz

Auto brennt in Tiefgarage: Sprinkler verhindern Schlimmeres

In Götzis fing am 7. November ein Auto in einer Tiefgarage Feuer. Die Sprinkleranlage konnte den Brand eindämmen, fünf Feuerwehren rückten aus.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Am Samstagnachmittag geriet der Motorraum eines Autos in einer mehrstöckigen Tiefgarage in Brand. Die Sprinkleranlage löste sofort aus, und konnte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehren im Zaum halten.

Keine Personen in Garage

Fünf Feuerwehren rückten mit etwa 140 Kräften zu der Tiefgarage aus. Ein Trupp aus Atemschutzträgern wurde sogleich in die Tiefgarage geschickt. Die Florianis fanden das brennende Auto rasch und konnten es löschen. Die Einsatzkräfte suchten außerdem die Tiefgarage nach Personen ab, es wurde jedoch niemand gefunden. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden, da die Tiefgarage noch rauchfrei gemacht werden musste.

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