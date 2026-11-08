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/ ©Canva Pro
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.
Lauterach
08/11/2026
Ursache unklar

Gartenhütte steht plötzlich in Vollbrand

Am 8. November geriet in Lauterach in Vorarlberg eine Hütte in Vollbrand. Die Ursache für das Feuer wird noch untersucht.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Gegen halb drei wurden die Feuerwehr Lauterach zum Brand einer Riedhütte gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand.

Feuer konnte schnell eingedämmt werden

Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Das Übergreifen auf andere Hütten, sowie angrenzende Bäume konnte verhindert werden.

Brandursache noch unklar

In der Hütte befanden sich Gartengeräte, Werkzeuge und auch akkubetriebenes Kinderspielzeug. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, und wird derzeit ermittelt. Die Feuerwehr stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

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