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/ ©Fotomontage Canva / Guduru Ajay bhargav auf pexels.com
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Wanderer und eine Kerze.
Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann einen steilen Abhang hinunter.
Götzis
09/11/2026
Hubschraubereinsatz

Tragischer Wanderunfall: Mann stürzt 100 Meter in den Tod

Ein Wanderausflug in Götzis (Vorarlberg) endete am Sonntag, dem 8. November 2026, tödlich. Ein 80-jähriger Mann stürzte rund 100 Meter unterhalb eines Wanderweges in steiles Gelände.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)
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Der 80-jährige Österreicher war am Sonntag gegen 12.58 Uhr gemeinsam mit seiner 67-jährigen Lebensgefährtin auf dem unteren Kapfweg in Götzis unterwegs. Plötzlich kam es zu dem folgenschweren Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann einen steilen Abhang hinunter. Er blieb schwer verletzt im unwegsamen Gelände liegen. Seine Lebensgefährtin setzte sofort einen Notruf ab.

Bergsteiger finden Verletzten unterhalb des Weges

Nach dem Notruf wurden die Bergrettung und der Rettungshubschrauber Christophorus 8 alarmiert. Zwei Bergsteiger, die zufällig in der Nähe waren, erfuhren von der laufenden Rettungsaktion. Sie stiegen daraufhin in das steile Gelände ab und fanden den 80-Jährigen etwa 100 Meter unterhalb des Wanderweges. Anschließend übernahmen die Einsatzkräfte der Bergrettung die Bergung des Schwerverletzten.

80-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Dort kämpften die Ärzte um sein Leben. Doch die Verletzungen waren zu schwer: Der 80-Jährige verstarb noch am Sonntagnachmittag im Krankenhaus.

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