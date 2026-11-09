Stammzellspende: Bludenzerin hilft Patienten in Nordamerika

Mit 19 ließ sie sich in der Schule typisieren, ein Jahr später kam die Nachricht: Hannah aus Bludenz (Vorarlberg) passt als Stammzellspenderin für einen Mann in Nordamerika. Sie musste nicht lange überlegen.

Im März 2025 ließ sich Hannah gemeinsam mit vielen anderen bei einer Typisierungsaktion am Sportgymnasium Dornbirn registrieren. Bei einer Typisierung werden die Gewebemerkmale bestimmt und in einer internationalen Spenderdatei gespeichert. Rund ein Jahr später meldete sich Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich bei ihr: Ihre Merkmale passten zu einem Mann aus Nordamerika, der eine Stammzellspende braucht. „Für mich war sofort klar, dass ich die Spende machen möchte“, erzählt Hannah. „Der gesamte Ablauf, von der Typisierung bis hin zur Spende selbst, war top organisiert. Ich wurde über jeden Schritt genau informiert und habe mich stets gut aufgehoben gefühlt.“ Hannah ist die 955. Stammzellspenderin, die Geben für Leben vermittelt hat.

Jede 300. Typisierung führt zur Spende

Dass es tatsächlich zu einer Spende kommt, ist selten: Laut Geben für Leben führt nur etwa jede 300. Typisierung dazu. In rund neun von zehn Fällen werden die Stammzellen dann aus dem Blut gewonnen. Davor bekommen Spender vier Tage lang Spritzen, die Entnahme selbst dauert etwa vier bis fünf Stunden. Nur in etwa jedem zehnten Fall entnehmen Ärzte Knochenmark aus dem Beckenkamm, unter Vollnarkose.