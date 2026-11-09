Dornbirn: Gericht sieht Hilfe für Gemeinden als steuerpflichtiges Geschäft

Dornbirn rechnet für viele Bregenzerwälder Gemeinden die Gehälter ab, nach eigener Aussage zum Selbstkostenpreis. Das Finanzamt sieht darin ein Geschäft und will Umsatzsteuer. Ein Gericht hat ihm jetzt teilweise recht gegeben.

Laut ORF Vorarlberg kümmert sich die Stadt Dornbirn (Vorarlberg) seit 2012 für andere Gemeinden um die Personalverwaltung. Sie erstellt Dienstverträge, rechnet Gehälter ab und berät bei arbeitsrechtlichen Fragen. Wen eine Gemeinde einstellt, entscheidet sie aber weiterhin selbst. Angefangen hat das Projekt mit 14 Gemeinden aus dem Bregenzerwald, bei der Steuerprüfung 2019 waren es bereits 20. Vor allem kleine Gemeinden sollten vom Fachwissen der großen Stadtverwaltung profitieren.

Finanzamt will rund 36.800 Euro

Für ihre Arbeit verrechnete die Stadt den Gemeinden Pauschalbeträge. Zwischen 2014 und 2018 kamen so rund 221.000 Euro zusammen. Nach einer Prüfung stufte das Finanzamt das als Dienstleistung ein, für die Umsatzsteuer fällig ist. Für die fünf Jahre errechnete es rund 36.800 Euro. Dornbirn wehrte sich: Es handle sich um eine Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, die Stadt bekomme nur ihre Kosten ersetzt. Außerdem gebe es in Vorarlberg kaum private Firmen, die so etwas anbieten.

Gericht: Auch Kostenersatz ist steuerpflichtig

Das Bundesfinanzgericht, das in Steuerstreitigkeiten entscheidet, sah das anders. Solche Leistungen könnten auch private Unternehmen erbringen. Dass Dornbirn nur seine Kosten zurückbekomme, ändere nichts. Entscheidend sei, dass die Stadt regelmäßig auf Basis von Verträgen gegen Bezahlung arbeite. Damit seien 20 Prozent Umsatzsteuer fällig. Endgültig ist das Urteil nur zum Teil. Für 2017 und 2018 hat das Gericht dem Finanzamt recht gegeben. Für 2014 bis 2016 konnte es noch nicht entscheiden, weil das Finanzamt eine Beschwerde der Stadt noch nicht bearbeitet hatte. Und auch für 2017 und 2018 könnte sich noch etwas ändern: Das Gericht hat erlaubt, dass der Verwaltungsgerichtshof, das höchste Gericht für solche Fragen, den Fall überprüft. Das Verfahren dort läuft bereits.