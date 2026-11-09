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Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen bei Nacht
Der Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Riefensberg
09/11/2026
Am 5. November

Vom Außenspiegel erfasst: 74-Jähriger bei Unfall in Riefensberg verletzt

In Riefensberg (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) ist es vor einigen Tagen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 74-jähriger Fußgänger verletzt wurde.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Der Vorfall hat sich bereits am 5. November gegen 18.20 Uhr auf der L22 ereignet. Ein 52-jähriger Autofahrer war dabei gemeinsam mit seiner 16-jährigen Beifahrerin in Richtung Hittisau (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) unterwegs, als er wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs an den rechten Fahrbahnrand lenkte. Dabei kam es zur Kollision mit einem 74-jährigen Fußgänger, der dort gerade unterwegs war. Der Mann war dunkel gekleidet und wurde vom Außenspiegel erfasst – er stürzte daraufhin zu Boden, berichtet die Polizei. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus Dornbirn gefahren werden.

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