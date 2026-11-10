Bluthochdruck in der Schwangerschaft: Neuer Pass soll Mütter schützen

Sechs bis acht Prozent aller Schwangerschaften sind von Bluthochdruck-Erkrankungen betroffen. Dazu zählt etwa die sogenannte Präeklampsie: Dabei ist der Blutdruck erhöht, und es können Organe geschädigt werden. Schwere Formen sind das HELLP-Syndrom und die Eklampsie. Allein am LKH Bregenz und am Krankenhaus Dornbirn betrifft das rund 190 Frauen im Jahr, bei insgesamt etwa 2.400 Geburten. Weltweit sterben jedes Jahr rund 76.000 Frauen und 500.000 Babys an den Folgen. Auch wenn die Schwangerschaft gut ausgeht: Betroffene Frauen haben später ein höheres Risiko für dauerhaften Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenschäden und Störungen des Blutzuckers. „Wir können Risikopatientinnen sehr früh erkennen, lange bevor bleibende Organschäden entstehen“, sagt Julia Hörmann von der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am LKH Bregenz. Genau diese Chance solle man für die Gesundheit der Frauen nutzen.

Was im Pass steht

Im Nachsorge-Pass werden alle wichtigen Kontrollen eingetragen: Blutdruck, Nierenwerte, Blutfette, Blutzucker und Gewicht. Auffällige Werte sollen so früh entdeckt und abgeklärt oder behandelt werden. Die Betreuung beginnt schon im Spital. Dort werden die Frauen über die Risiken informiert, untersucht und zu einem gesunden Lebensstil beraten. Nach der Entlassung übernehmen niedergelassene Ärzte. Empfohlen werden regelmäßige Bewegung, weniger Übergewicht und ein Rauchstopp.Entwickelt haben den Pass 2024 die Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und weitere Fachgesellschaften. Am LKH Feldkirch wird er seit etwa einem Jahr verwendet, am LKH Bregenz seit Juli. Dort wurden bisher 40 bis 50 Frauen betreut. Weil Bregenz und Dornbirn eng zusammenarbeiten, nutzt inzwischen auch das Krankenhaus Dornbirn den Pass. Er soll außerdem die Zusammenarbeit zwischen Spitälern und niedergelassenen Ärzten verbessern. „Der Nachsorgepass ist wichtig, weil er ein Bewusstsein für das lebenslange Risiko schafft“, sagt Primar Burghard Abendstein vom LKH Feldkirch. Den Frauen gebe er zudem ein Stück Sicherheit.