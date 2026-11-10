Ohne Erfahrung: Vorarlberger (24) paddelt 2.650 Kilometer allein

Ohne Kajakerfahrung, dafür mit jeder Menge Mut: Ein 24-jähriger Vorarlberger hat sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer eingelassen. 91 Tage war er unterwegs und kämpfte mit Kälte, Gewittern und Niedrigwasser.

Was als spontane Idee begann, wurde für Simon Wolf aus Bludesch (Bezirk Bludenz) zu einer gewaltigen Herausforderung. Gerade einmal zwei Wochen vor seiner Abreise fasste der 24-Jährige den Entschluss, mit einem Kajak die Donau entlang bis zum Schwarzen Meer zu paddeln. Besonders bemerkenswert: Erfahrung im Kajakfahren hatte der junge Vorarlberger bis dahin praktisch keine. Am 1. August 2026 startete Wolf seine Reise in Donaueschingen (Deutschland). Doch schon zu Beginn wurde sein Plan auf die Probe gestellt. Wegen des extremen Niedrigwassers musste er die ersten rund 200 Kilometer laut seinem Reisebericht mit dem Auto überbrücken. Erst in Riedlingen konnte er mit seinem aufblasbaren Kajak ins Wasser.

©Simon Wolf |

Aus zwei Monaten wurden plötzlich drei

Was ursprünglich rund zwei Monate dauern sollte, zog sich schließlich über 91 Tage. Der Grund dafür war vor allem der ungewöhnlich niedrige Wasserstand der Donau. Auf zahlreichen Abschnitten fehlte die Strömung nahezu vollständig. Besonders auf den Stauseen musste Wolf jeden Kilometer aus eigener Kraft zurücklegen. In Rumänien glich der Fluss stellenweise einem Labyrinth aus Sandinseln. Selbst ausgebaggerte Fahrrinnen waren teilweise zu seicht für große Frachtschiffe. Mit jedem zusätzlichen Tag wuchs auch die Sorge, dass ihn der Winter einholen könnte. Schließlich hatte der 24-Jährige seine Ausrüstung hauptsächlich für sommerliche Bedingungen zusammengestellt.

Zelt zerstört, Kajak beschädigt

Doch das Niedrigwasser sollte längst nicht seine einzige Herausforderung bleiben. Während der Reise zerstörte ein heftiges Gewitter sein Zelt. Später beschädigte ein Ast sein aufblasbares Kajak so stark, dass ein Loch entstand. Ein erster Reparaturversuch scheiterte an den eisigen Nachttemperaturen. Erst mit Unterstützung von Einheimischen gelang es Wolf, sein Boot wieder einsatzfähig zu machen. Auch die Nächte wurden zunehmend unangenehm. Während zu Beginn der Reise noch Temperaturen von über 30 Grad herrschten, musste er im Oktober bereits die ersten Frostnächte überstehen. Tagelanger Regen und Gegenwind machten ihm zusätzlich zu schaffen. Oft blieb ihm nichts anderes übrig, als morgens wieder in seine feuchte Kleidung zu schlüpfen.

© Simon Wolf | Ein außergewöhnliches Abenteuer führte den 24-jährigen Vorarlberger über Tausende Kilometer bis zum Schwarzen Meer.

Fremde Menschen wurden zu Helfern

Neben all den Schwierigkeiten erlebte Wolf aber auch außergewöhnliche Gastfreundschaft. Immer wieder wurde er von Menschen, denen er unterwegs begegnete, zum Essen oder Übernachten eingeladen. Manche begleiteten ihn sogar mit ihren eigenen Booten. Besonders in Erinnerung blieb ihm eine Begegnung in Serbien. Nachdem er spätabends keinen Schlafplatz gefunden hatte, verbrachte er die Nacht in einem kleinen Hafen. Am nächsten Morgen wurde er vom Hafenmeister geweckt. Statt Ärger erwartete ihn allerdings ein selbst gemachtes Frühstück samt traditionellem serbischem Schnaps.

Nach 91 Tagen endlich am Schwarzen Meer

Die letzten Etappen führten den Vorarlberger entlang der ukrainischen Grenze. Dort beobachtete er nach eigenen Angaben Kriegsschiffe und zerstörte Gebäude. Hinzu kamen Polizeikontrollen, sinkende Temperaturen und immer kürzere Tage. Doch am 31. Oktober 2026 um 16.40 Uhr war es schließlich geschafft: Simon Wolf erreichte nach eigenen Angaben das Schwarze Meer. Von der rund 2.850 Kilometer langen Strecke hatte er etwa 2.650 Kilometer selbst gepaddelt. „Die größte Herausforderung war nicht eine einzelne schwierige Situation, sondern jeden Tag aufs Neue weiterzumachen – obwohl täglich neue Probleme dazukamen“, erzählt der 24-Jährige rückblickend.

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Abenteuer soll auf YouTube erscheinen

Seine Begeisterung fürs Reisen entdeckte Wolf bereits 2022. Nach seinem Grundwehrdienst brach er damals zu einer 14-monatigen Weltreise auf. Heute möchte sich der gelernte Tischlereitechniker und selbstständige Unternehmer zunehmend dem Filmemachen widmen. Seine Donau-Expedition hielt er deshalb mit Kameras und einer Drohne fest. Daraus soll eine umfangreiche YouTube-Dokumentation entstehen, die Anfang 2027 erscheinen soll.

© Simon Wolf 91 Tage, zahlreiche Herausforderungen und Tausende Kilometer: Für Simon Wolf wurde eine spontane Idee zum Abenteuer seines Lebens.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert