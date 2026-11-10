Während der Fahrt: Plötzlich kracht Baumstamm auf Auto

Schreckmoment für zwei Männer in Vorarlberg: Während ihrer Fahrt auf der L200 stürzte plötzlich ein Baumstamm auf die Windschutzscheibe ihres Autos. Der 20-jährige Lenker wurde dabei verletzt.

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag (10. November) in Alberschwende (Bezirk Bregenz). Gegen 9 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer gemeinsam mit seinem 35-jährigen Beifahrer auf der L200 unterwegs. Die beiden fuhren von Dornbirn kommend in Richtung Bregenzerwald, als es kurz nach dem Achraintunnel plötzlich zu dem Zwischenfall kam.

Baumstamm stürzte auf fahrendes Auto

Aus bislang unbekannter Ursache löste sich ein Baumstamm aus einem Waldstück links neben der Straße und stürzte direkt auf die Windschutzscheibe des vorbeifahrenden Autos. Der 20-jährige Lenker wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sein 35-jähriger Beifahrer kam hingegen unverletzt davon. Der Baumstamm musste anschließend mithilfe eines Krans von der Fahrbahn geräumt werden. Warum der Stamm auf die Straße stürzte, ist derzeit noch unklar.