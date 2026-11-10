Polizei kontrolliert Autofahrer: Drei Führerscheine sofort weg

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle im Bezirk Dornbirn nahm die Polizei zahlreiche Autofahrer unter die Lupe. Dabei wurden mehrere beeinträchtigte Lenker entdeckt. Für drei Personen hatte das sofortige Konsequenzen.

Am Freitagabend (6. November) führte die Polizei im Bezirk Dornbirn eine Schwerpunktaktion durch. Im Mittelpunkt standen vor allem Fahrzeuglenker, die möglicherweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren. Auch der technische Zustand der Fahrzeuge wurde genauer überprüft. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg berichtet, stellten die Beamten dabei mehrere Verstöße fest.

Drei Lenker unter Drogeneinfluss

Insgesamt wurden rund 118 Atemalkoholkontrollen durchgeführt. Eine davon fiel positiv aus. Bei drei weiteren Fahrzeuglenkern stellte der Polizeiarzt eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Für drei kontrollierte Personen hatte der Einsatz unmittelbare Folgen: Ihnen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Zwei Personen werden außerdem wegen des Verdachts auf Suchtmitteldelikte bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Zahlreiche weitere Verstöße festgestellt

Neben den Alkohol- und Drogenkontrollen überprüften die Einsatzkräfte auch die Einhaltung anderer Verkehrsvorschriften. Insgesamt wurden 33 Organmandate ausgestellt und elf weitere Anzeigen wegen unterschiedlicher Verkehrsdelikte an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstattet. An der Schwerpunktaktion beteiligten sich zwölf Einsatzkräfte verschiedener Vorarlberger Polizeiinspektionen, der Landesverkehrsabteilung sowie der Kantonspolizei St. Gallen. Auch der polizeiärztliche Dienst war eingebunden.