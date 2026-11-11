Hypo Vorarlberg stellt sich nach Signa-Geschäften gutes Zeugnis aus

Nach den Signa-Geschäften hat der Landesrechnungshof der Hypo Vorarlberg 18 Empfehlungen gegeben. Den Großteil habe sie bereits umgesetzt, sagt die Bank. Heute befasst sich der Landtag damit.

Zwölf der 18 Empfehlungen seien bereits umgesetzt, vier weitere in Arbeit. Das geht aus einer Liste hervor, die die Hypo Vorarlberg dem Kontrollausschuss des Vorarlberger Landtages geschickt hat. Für die restlichen zwei ist nicht die Bank zuständig, sondern das Land. Darüber berichtet der ORF.

Braucht das Land eine eigene Bank?

Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht 2025 empfohlen, dass das Land seine Interessen und seine Strategie bei der Hypo klarstellt. Das Land soll sich also überlegen, ob es überhaupt eine eigene Bank braucht und wie groß sein Anteil daran sein soll. Außerdem soll es dafür sorgen, dass Informationen zwischen der Bank und dem Land als Eigentümerin gut fließen.

Frühwarnsystem eingeführt

Alle anderen Kritikpunkte betrafen die Bank selbst. Laut Hypo wurden sie bereits angegangen. So habe die Bank ein Frühwarnsystem eingeführt. Jahresabschlüsse von Kunden sollen jetzt konsequent eingefordert werden und der Aufsichtsrat soll mehr Informationen bekommen. Kunden, die wirtschaftlich eng verflochten sind, sollen künftig auch als zusammengehörige Gruppe behandelt werden.

Verflechtung zu René Benko

Genau hier hatten Landesrechnungshof und Bankenaufsicht angesetzt: Die Hypo habe bei den Signa-Geschäften zu wenig auf die Verflechtungen im Firmenreich von René Benko geachtet. Diese führten später zu einer ganzen Reihe von Insolvenzen.

Kontrolle folgt erst später

Bei vier Punkten ist die Bank laut eigenen Angaben noch dabei. Externe Marktinformationen sollen etwa stärker in die Bewertung von Risiken einfließen. Dafür suche man noch „nach technischen Lösungen für ein Nachrichtenscreening“, heißt es von der Hypo. Keine einzige Empfehlung hat die Bank in ihrer Liste als „nicht umgesetzt“ oder „abgelehnt“ markiert. Ob die Maßnahmen tatsächlich ausreichen, prüft der Landesrechnungshof erst in einer Nachprüfung. Diese findet in der Regel drei Jahre nach der ersten Prüfung statt.