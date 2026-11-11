Überfall in Rankweil: 13-Jähriger gesteht, bleibt aber straffrei

Ein 13- und ein 15-Jähriger sollen in Rankweil einen 64-Jährigen zu Boden geschlagen haben, um ihn auszurauben. Der 13-Jährige hat gestanden. Bestraft werden kann er nicht.

Der 13-Jährige hat den Überfall in Rankweil zugegeben. Vor Gericht kommen kann dafür aber nur der 15-Jährige.

Der 13-Jährige hat den Überfall in Rankweil zugegeben. Vor Gericht kommen kann dafür aber nur der 15-Jährige.

Der 64-Jährige war am 3. November gegen halb elf am Abend zu Fuß auf dem Heimweg in Rankweil (Bezirk Feldkirch). Einer der beiden Jugendlichen fragte ihn nach einer Adresse, der andere soll ihn dabei von hinten angegriffen haben. Das teilt die Polizei Vorarlberg mit.

Angreifer flüchteten mit Fahrrädern

Die beiden sollen den Mann zu Boden geschlagen und weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben, um ihm Wertsachen abzunehmen. Als sich ein Auto näherte und die Insassen aufmerksam wurden, flüchteten sie mit Fahrrädern in Richtung Basilika. Der 64-Jährige wurde an Kopf und Oberkörper verletzt und ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Beide schon polizeibekannt

Nach Spurenauswertungen und Ermittlungen des Landeskriminalamts und der Polizei Rankweil stieß die Polizei auf zwei Minderjährige, die schon früher aufgefallen sind. Der 13-Jährige soll bereits Ende Oktober einen schweren Raub in Dornbirn begangen haben.

Geständnis ohne Folgen

Bei der Befragung hat der 13-Jährige den Überfall in Rankweil laut Polizei gestanden. Strafrechtlich hat das für ihn keine Folgen: Weil er noch nicht strafmündig ist, kann er weder belangt noch in Untersuchungshaft genommen werden. Er wurde seinen Eltern übergeben. Den 15-Jährigen nahm die Polizei am 10. November an seiner Wohnadresse fest. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch gebracht und bestreitet die Tat. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.