Gasgeruch und schwarzer Rauch: Wohnhaus musste evakuiert werden

Gasgeruch und schwarzer Rauch aus einem Kamin sorgten am Donnerstagvormittag in Weiler (Vorarlberg) für einen Feuerwehreinsatz. Ein Mehrparteienhaus wurde evakuiert. Bei der Kontrolle machten die Einsatzkräfte eine Entdeckung.

Gasgeruch und schwarzer Rauch aus einem Kamin führten am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in Weiler. Das Mehrparteienhaus wurde evakuiert.

Gasgeruch und schwarzer Rauch aus einem Kamin führten am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in Weiler. Das Mehrparteienhaus wurde evakuiert.

Aufregung am Donnerstagvormittag, dem 12. November 2026, in Weiler (Vorarlberg): Bewohner eines Mehrparteienhauses bemerkten einen verdächtigen Gasgeruch. Zudem soll schwarzer Rauch aus dem Kamin aufgestiegen sein. Die Feuerwehr rückte aus und evakuierte vorsorglich das gesamte Wohnhaus.

Gasgeruch bereits seit den Morgenstunden

Gegen 9 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, war die Feuerwehr Weiler bereits vor Ort und mit der Evakuierung des Gebäudes beschäftigt. Eine Bewohnerin berichtete den Einsatzkräften, dass sie den ungewöhnlichen Geruch bereits seit etwa 6 Uhr morgens wahrgenommen habe. Außerdem sei schwarzer Rauch aus dem Kamin gekommen.

Feuerwehr entdeckt Loch im Kamin

Zur weiteren Überprüfung wurde die Stützpunktfeuerwehr Feldkirch-Tosters nachalarmiert. Die Einsatzkräfte führten Messungen durch, um eine mögliche Gefährdung durch Gas festzustellen. Die gemessenen Werte erwiesen sich als unbedenklich. Anschließend wurde die betroffene Wohnung gründlich gelüftet. Bei der Kontrolle machten die Feuerwehrleute allerdings eine Entdeckung: Im Kamin befand sich ein Loch. Ob dieses tatsächlich für den ungewöhnlichen Geruch verantwortlich war, konnte nicht geklärt werden.

Techniker hinzugezogen

Um den Kamin genauer überprüfen zu lassen, wurde ein Techniker hinzugezogen. Die genaue Ursache für den Geruch blieb zunächst ungeklärt. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.