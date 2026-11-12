Auto bei Unfall in Wiese geschleudert: Verletzter Lenker wollte nicht ins Krankenhaus

Am Donnerstagmorgen kam es in Wolfurt (Vorarlberg) zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten an einer Kreuzung. Ein Fahrzeug wurde in eine Wiese geschoben, ein 34-Jähriger erlitt Verletzungen.

Am Donnerstag, dem 12. November 2026, kam es gegen 8.30 Uhr auf der L41 Senderstraße in Wolfurt (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) zu einem Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich bei der Bushaltestelle Zollamt kollidierten zwei Autos miteinander. Ein 34-jähriger Lenker wurde dabei leicht verletzt.

Beim Linksabbiegen Auto übersehen

Ein 46-jähriger Autofahrer war von Dornbirn kommend in Richtung Güterbahnhof Wolfurt unterwegs und wollte nach links auf die Senderstraße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den Wagen eines 34-Jährigen, der sich auf der Senderstraße näherte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug des 34-Jährigen in eine angrenzende Wiese geschoben, wo es leicht gegen einen Zaun prallte.

Verletzter lehnt Krankenhaus ab

Der 34-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde noch an der Unfallstelle erstversorgt. Eine anschließende Einlieferung in ein Landeskrankenhaus lehnte er jedoch ab. Der 46-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei führte mit beiden Lenkern einen Alkotest durch, der jeweils negativ ausfiel.