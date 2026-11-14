Lenker von Mercedes-Benz fährt direkt auf Jugendlichen zu – Zeugen gesucht!

Nach einem möglichen Gefährdungsvorfall im abendlichen Berufsverkehr bittet die Polizei Dornbirn (Vorarlberg) um Mithilfe. Am Freitagabend soll ein Autofahrer auf der L190 beinahe ein Kind oder einen Jugendlichen erfasst haben.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 13. November 2026, gegen 17.00 Uhr. Ein 34-jähriger Lenker war mit einem weißen Mercedes-Benz C220d Kombi auf der Vorarlberger Straße (L190) von Dornbirn Nord kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Auf Höhe des Eurospar-Marktes Schwefel beziehungsweise des dort befindlichen Fitnessstudios soll der Mann mit seinem Fahrzeug auf ein Kind oder einen Jugendlichen am Fahrbahnrand zugefahren sein.

Fahrer lenkte erst im letzten Moment zur Seite

Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte der Fahrer erst im letzten Moment zur Seite, wodurch ein Zusammenstoß gerade noch verhindert werden konnte. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts ersucht die Polizeiinspektion Dornbirn nun den bislang unbekannten Fußgänger, sowie allfällige weitere Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 8140 entgegengenommen.