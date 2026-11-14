Kollision im Arlbergtunnel: Zwei Verletzte und stundenlange Verkehrsbehinderungen

Im abendlichen Berufsverkehr ist es am Freitag im Arlbergtunnel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto gekommen. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, es gab eine stundenlange Sperre.

Gegen 17.25 Uhr lenkte ein 27-Jähriger am Freitag, dem 13. November 2026, einen Firmen-Lkw durch den Arlbergtunnel in Fahrtrichtung Bludenz. Zur selben Zeit war ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw in der Gegenrichtung unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Lkw-Lenker im Tunnel auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen die Fahrerseite des entgegenkommenden Wagens. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Zwei Personen im Spital

Der 27-jährige Lkw-Fahrer sowie sein Mitfahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst die beiden Männer zur weiteren medizinischen Abklärung in das Landeskrankenhaus Bludenz. Der 42-jährige Pkw-Lenker überstand den Vorfall den ersten Informationen zufolge ohne Verletzungen, die eine Einlieferung erforderten. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief mit jeweils 0,00 Promille negativ.

Totalsperre im Abendverkehr

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste der Arlbergtunnel ab 17.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Erst nach über einer Stunde, um 18.35 Uhr, konnte die Sperre teilweise aufgehoben werden. Bis zur vollständigen Freigabe der Röhre um 19.23 Uhr war die Durchfahrt für den Verkehr allerdings nur wechselseitig im Rahmen einer Blockabfertigung möglich, was zu entsprechenden Verzögerungen führte.