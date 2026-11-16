Brand in Dornbirn gibt Rätsel auf: Polizei sucht Zeugen

In Dornbirn (Vorarlberg) standen am Dienstagabend mehrere Holzpaletten in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Am Dienstag, dem 3. November, kam es in der Dr.-Anton-Schneider-Straße 6 in Dornbirn zu einem Brandeinsatz. Gegen 21.59 Uhr wurden die Polizeikräfte über den Notruf über das Feuer informiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, standen bereits mehrere Holzpaletten in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Polizei ermittelt

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe sind laut Landespolizeidirektion Vorarlberg Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Um die Umstände des Brandes zu klären, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Eigentümer der Holzpaletten machen können. Auch Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft sind für die Ermittler von Interesse. Wer etwas gesehen hat oder Informationen dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden.