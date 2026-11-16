Belästigung auf Autobahntoilette: 75-Jähriger angezeigt

Die Polizei Dornbirn sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am 16. November auf einer Autobahnraststätte ereignet hat. Ein 75-Jähriger führte dabei öffentlich geschlechtliche Handlungen an sich selbst durch.

Zu Mittag hielt sich ein 43-jähriger Mann im Bereich der Toilettenanlagen des Rastplatzes Dornbirn Nord auf. Plötzlich betrat ein 75-Jähriger die Sanitäranlage, stellte sich unmittelbar neben den 43-Jährigen, und begann zu onanieren. Der 43-Jährige verließ die Toilette und zog sich zu seinem Fahrzeug zurück. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Autobahninspektion Dornbirn sucht nun nach weiteren Zeugen, die ebenfalls belästigt worden sein könnten. Betroffene können sich unter der Nummer 059 133 8141 melden.