Die Rheinbrücke zwischen Lustenau und Au wird neu gebaut. Dafür muss sie rund fünf Jahre lang komplett gesperrt werden. Den Verkehr soll in dieser Zeit eine Hilfsbrücke in Höchst übernehmen.

Wann die fünf Jahre Sperre beginnen, ist noch offen. Zuerst müssen Neubau und Hilfsbrücke in Höchst geplant und genehmigt werden.

Wann die fünf Jahre Sperre beginnen, ist noch offen. Zuerst müssen Neubau und Hilfsbrücke in Höchst geplant und genehmigt werden.

Seit Oktober wurden verschiedene Szenarien geprüft, jetzt steht fest: Das Land Vorarlberg und der Kanton St. Gallen bauen die Brücke am bisherigen Standort neu. Das gab die Landesregierung am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Darüber berichtet der ORF.

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Hilfsbrücke am Bruggerhorn

Während der rund fünfjährigen Bauzeit ist die bestehende Brücke für den Straßenverkehr ganz gesperrt. Die Grenzübergänge im Norden und Süden könnten den zusätzlichen Verkehr nicht aufnehmen, heißt es von Land und Kanton. Deshalb ist eine Hilfsbrücke geplant. Direkt neben der alten Brücke ist dafür kein Platz, sie soll beim Bruggerhorn in Höchst entstehen. Neubau und Hilfsbrücke werden gleichzeitig geplant. Auch die nötigen Behördenverfahren wollen Land und Kanton gemeinsam vorantreiben.

Weniger Lkw und Pkw

Die neue Brücke soll wie bisher eine Fahrspur pro Richtung haben. Grundsätzlich soll sich für den Verkehr nichts ändern. Berichte, wonach die Brücke künftig nur für Pkw offen sein soll, stimmen laut Lustenaus Bürgermeister Patrick Wiedl (ÖVP) nicht. Wiedl bestätigt aber, dass deutlich weniger Pkw und Lkw über die Brücke fahren sollen. Der Verkehr soll auf andere Grenzübergänge verteilt werden. Nach fast 70 Jahren Verkehrsbelastung sei das für Lustenau ein erfreuliches Signal.

Brücke wird überwacht

Derzeit fahren täglich im Schnitt rund 15.000 Fahrzeuge über die Brücke. Seit Juni 2023 wird sie mit Sensoren überwacht. Laut Land zeigt das Monitoring derzeit keine Probleme mit der Tragfähigkeit. Eine kurzfristige Einschränkung oder Sperre sei aber nicht auszuschließen, Sofortmaßnahmen dafür würden vorbereitet. Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) hatte Ende Oktober gesagt, die Brücke sei „mindestens noch bis 2033, 2034 befahrbar“, allerdings ohne Garantie.