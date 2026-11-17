Vorarlberg plant für 2027 ein Budget von rund 2,95 Milliarden Euro. Das Land nimmt dafür neue Kredite von 184,9 Millionen Euro auf. Die Schulden steigen damit erstmals auf über eine Milliarde Euro.

Beschlossen ist das Budget mit seinen 1,15 Milliarden Euro Schulden noch nicht. Der Landtag stimmt im Dezember darüber ab.

Beschlossen ist das Budget mit seinen 1,15 Milliarden Euro Schulden noch nicht. Der Landtag stimmt im Dezember darüber ab.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) haben den Voranschlag am Dienstag im Landhaus in Bregenz präsentiert. Der Schuldenstand soll 2027 bei 1,15 Milliarden Euro liegen. Die neuen Kredite sind rund 15 Millionen Euro niedriger als heuer. Der Landtag stimmt im Dezember darüber ab.

Mehr Geld für Investitionen

Rund 70 Prozent des Budgets fließen in Bildung, Gesundheit, Soziales und Wohnbau. Darunter sind etwa 153 Millionen Euro für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung sowie 133 Millionen Euro für Schule, Wissenschaft und Forschung. Die Gemeinden bekommen rund 338 Millionen Euro. Für Investitionen sind 140 Millionen Euro vorgesehen, um 13,2 Prozent mehr als heuer. Größtes Projekt ist der Stadttunnel Feldkirch mit 75,5 Millionen Euro. Das Land investiere „in Infrastruktur, die über Generationen hinweg gebraucht wird“, sagt Wallner.

Regierung: „Trendwende eingeleitet“

Jede Million an neuen Schulden sei „eine zu viel“, so Wallner. Die Trendwende sei aber eingeleitet. Bis 2030 soll die Neuverschuldung deutlich unter 100 Millionen Euro sinken. Dazu sollen in der Landesverwaltung rund 100 Stellen wegfallen, indem frei werdende Posten nicht nachbesetzt werden. Bitschi sagt, der hohe Schuldenstand „tut weh“. Eine Alternative gebe es aber nicht, sonst würde man die Wirtschaft zerstören. Nach den Regeln des Stabilitätspakts wäre 2027 ein Defizit von höchstens 156,8 Millionen Euro erlaubt. Veranschlagt sind 186,1 Millionen Euro.

Opposition: „Rekordschulden“

Kritik kommt von der Opposition. SPÖ-Klubobmann Mario Leiter spricht vom „Schlechtesten aus zwei Welten“: Rekordverschuldung und gleichzeitig radikale Kürzungen. Grünen-Klubobmann Daniel Zadra kritisiert, dass das Land trotz Kürzungen Rekordschulden mache. „Das kann niemand verstehen“, so Zadra.