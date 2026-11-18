Nächster Insolvenzfall in der heimischen Baubranche: Über das Vermögen der Brunold Bau GmbH wurde am Landesgericht Feldkirch ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt.

Bei dem betroffenen Betrieb handelt es sich um ein bereits im Jahr 1995 gegründetes Unternehmen, das im Bereich von Baumeisterarbeiten bis hin zur Tätigkeit als Generalunternehmen aktiv ist.

Bei dem betroffenen Betrieb handelt es sich um ein bereits im Jahr 1995 gegründetes Unternehmen, das im Bereich von Baumeisterarbeiten bis hin zur Tätigkeit als Generalunternehmen aktiv ist.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 6,6 Millionen Euro. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, ist die Brunold Bau GmbH in die Insolvenz geschlittert. Beim Landesgericht Feldkirch wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt.

1995 gegründet

Bei dem betroffenen Betrieb handelt es sich um ein bereits im Jahr 1995 gegründetes Unternehmen, das im Bereich von Baumeisterarbeiten bis hin zur Tätigkeit als Generalunternehmen aktiv ist. Warum genau der Betrieb in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht ist, steht derzeit noch nicht fest, die Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden. Laut Angaben des AKV belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf rund 6,6 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Aktiva zu Buchwerten in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro. Aktuell sind 47 Gläubiger von diesem Insolvenzverfahren betroffen.

Unternehmen soll saniert werden

Eine Schließung ist vorerst nicht vorgesehen: Der Schuldner beabsichtigt, das Unternehmen zu sanieren und seinen Gläubigern einen entsprechenden Sanierungsplan anzubieten. Konkret wird den Insolvenzgläubigern zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen derzeit eine Quote von 30 Prozent geboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Ob dieser Plan in der Praxis umsetzbar ist, wird nun im Rahmen des Verfahrens eingehend geprüft.