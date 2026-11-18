Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß: Ehepaar eingeklemmt
Bei einem Zusammenstoß in Riezlern im Kleinwalsertal ist am Mittwoch ein 76-Jähriger schwer verletzt worden. Sein Auto überschlug sich. Er und seine Frau mussten von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden.
Der Mann war laut Polizei gegen 13.20 Uhr auf der L 201 talauswärts unterwegs, seine 73-jährige Frau saß auf dem Beifahrersitz. Auf Höhe der Schmiedebachbrücke geriet er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto einer 61-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des 76-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Das Ehepaar wurde im Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr Riezlern befreit.
Lenkerin blieb unverletzt
Der 76-Jährige wurde schwer verletzt, seine Frau unbestimmten Grades. Die 61-jährige Lenkerin des anderen Autos blieb unverletzt, ihr Alkotest war negativ. Beim 76-Jährigen war ein Alkotest wegen seiner Verletzungen nicht möglich. Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.