Bei einem Zusammenstoß in Riezlern im Kleinwalsertal ist am Mittwoch ein 76-Jähriger schwer verletzt worden. Sein Auto überschlug sich. Er und seine Frau mussten von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden.

Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des 76-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen.

Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des 76-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen.

Der Mann war laut Polizei gegen 13.20 Uhr auf der L 201 talauswärts unterwegs, seine 73-jährige Frau saß auf dem Beifahrersitz. Auf Höhe der Schmiedebachbrücke geriet er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto einer 61-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des 76-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Das Ehepaar wurde im Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr Riezlern befreit.

Lenkerin blieb unverletzt

Der 76-Jährige wurde schwer verletzt, seine Frau unbestimmten Grades. Die 61-jährige Lenkerin des anderen Autos blieb unverletzt, ihr Alkotest war negativ. Beim 76-Jährigen war ein Alkotest wegen seiner Verletzungen nicht möglich. Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.