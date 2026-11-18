Die Vorarlberger Eishockey Union (VEU) Feldkirch trauert um ihren ehemaligen Nachwuchsspieler Eliah Übersax. Er ist im Alter von nur 23 Jahren gestorben. Der Eishockeyverein nahm in den sozialen Medien Abschied.

Die Gedanken des Vereins sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.

Die Gedanken des Vereins sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.

Mit großer Betroffenheit hat die VEU Feldkirch auf Facebook vom früheren Nachwuchsspieler Abschied genommen. Eliah Übersax sei „viel zu früh“ von ihnen gegangen, schreibt der Verein. Es sei schwer, für einen solchen Verlust die richtigen Worte zu finden. Die Gedanken des Vereins sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Nähere Umstände zu seinem Tod hat der Verein nicht bekanntgegeben.

„Schwer, die richtigen Worte zu finden“, schreibt der Verein auf Facebook.

Teil der Vereinsfamilie

In seinen Abschiedsworten wendet sich der Verein direkt an den 23-Jährigen: „Du wirst immer ein Teil unserer Vereinsfamilie bleiben.“ Man werde ihn in liebevoller Erinnerung behalten. Mit diesen Worten verabschiedet sich die VEU Feldkirch von ihrem ehemaligen Nachwuchsspieler, der im Verein unvergessen bleiben soll.