Seit 13. Oktober galt eine Frau in Vorarlberg als vermisst. Nun wurde ihre Leiche in einem Garten entdeckt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt.

In Vorarlberg wurde eine Frau tot in einem Garten aufgefunden. Die Polizei ermittelt zu den Todesumständen.

In Vorarlberg wurde eine Frau tot in einem Garten aufgefunden. Die Polizei ermittelt zu den Todesumständen.

Ein erschütternder Fund beschäftigt derzeit die Ermittler in Vorarlberg. Am Mittwoch, dem 18. November 2026, wurde in einem Garten in Satteins (Bezirk Feldkirch) die Leiche einer Frau entdeckt. Besonders tragisch: Die Frau galt laut einem Bericht der „Vorarlberger Nachrichten“ bereits seit dem 13. Oktober als vermisst. Inzwischen wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Leiche soll im Garten vergraben gewesen sein

Unter Berufung auf die APA berichtet, fand am Mittwochabend beim Wohnhaus der vermissten Frau eine Polizeidurchsuchung statt. Dabei soll ihre Leiche im Garten entdeckt worden sein. Laut den „Vorarlberger Nachrichten“ soll die Tote dort vergraben gewesen sein. Diese Information wurde von der Polizei zunächst allerdings nicht bestätigt. Die Landespolizeidirektion Vorarlberg bestätigte gegenüber der APA den Leichenfund sowie die laufenden Ermittlungen.

Verdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Todesfall wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der Mann werde derzeit von der Polizei befragt. In welchem Verhältnis der Festgenommene zur Verstorbenen steht, gab die Polizei vorerst nicht bekannt. Auch zur möglichen Todesursache liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Obduktion soll Klarheit bringen

Um die Todesursache festzustellen, soll die Leiche gerichtsmedizinisch untersucht werden. Die Ermittlungen laufen laut Polizei auf Hochtouren. Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion erklärte gegenüber der APA, man ermittle derzeit „in alle Richtungen“. Ob die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist damit noch nicht geklärt. Auch für den festgenommenen Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 10:58 Uhr aktualisiert