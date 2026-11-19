Seit Mitte Oktober wurde eine 64-jährige Frau aus Satteins (Vorarlberg) vermisst. Nun steht fest: Sie wurde gewaltsam getötet. Ihr Ehemann (59) wurde wegen Mordverdachts festgenommen.

Seit Mitte Oktober 2026 fehlte von einer 64-jährigen Frau aus Satteins (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) jede Spur. Am Mittwoch, dem 18. November, machten Ermittler schließlich eine schreckliche Entdeckung: Gegen 11.30 Uhr wurde die Leiche der Vermissten im Garten ihres eigenen Wohnhauses gefunden. 5 Minuten berichtete: Vermisste Frau tot in Garten gefunden: Polizei steht vor offenen Fragen. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu den Todesumständen. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Donnerstag mitteilt, ergab die am Vormittag durchgeführte Obduktion, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist.

Ehemann festgenommen

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht nun der 59-jährige Ehemann der Verstorbenen. Er wurde bereits am Mittwoch, dem 18. November, wegen des Verdachts des Mordes festgenommen. Wie die Polizei bestätigt, befindet sich der Mann derzeit beim Landeskriminalamt und wird zu den Vorwürfen einvernommen. Bislang zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Ermittlungen laufen

Bereits seit dem Verschwinden der Frau hatten die Polizeiinspektion Frastanz und das Landeskriminalamt nach der 64-Jährigen gesucht. Die Ermittlungen zur Klärung ihres Aufenthaltsortes führten schließlich zum Fund ihrer Leiche im Garten des Wohnhauses. Wie es zu dem Gewaltverbrechen kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zu den genauen Umständen der Tat machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes laufen weiterhin auf Hochtouren.