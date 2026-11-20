Im Bezirk Bludenz wird es am heutigen Freitag laut: Ab 15 Uhr werden mehrere Warnanlagen getestet. Auch eine AT-Alert-Meldung ist angekündigt. Grund zur Sorge besteht nicht.

Im Bezirk Bludenz in Vorarlberg wird es am Freitag, dem 20. November 2026, laut. Der Energieversorger illwerke vkw testet ab 15 Uhr seine Typhon-Warnanlagen im Montafon, Brandnertal und Walgau. Der Probealarm dauert insgesamt elf Minuten. Zusätzlich erhalten Mobiltelefone im betroffenen Gebiet eine Warnmeldung über das System AT-Alert. Für die Bevölkerung besteht laut dem Energieversorger kein Grund zur Beunruhigung.

Darum werden die Warnanlagen getestet

Wie aus einer offiziellen Kundmachung der Gemeinde Lech hervorgeht, werden beim Probealarm acht jeweils zehn Sekunden lange Signale mit fünf Sekunden Abstand ausgelöst. Diese Signalfolge wird viermal wiederholt, dazwischen gibt es jeweils eine Minute Pause. Der Test dient dazu, die Funktionsfähigkeit der Warnanlagen zu überprüfen. Die Typhone sollen im Ernstfall vor möglichen Flutwellen infolge eines Versagens von Talsperren warnen. Wichtig: Es handelt sich ausschließlich um einen geplanten Test. Die Bevölkerung muss keine Maßnahmen ergreifen.